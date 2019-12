Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Mann lässt Essen anbrennen u. will die Wohnung nicht verlassen.

Völklingen (ots)

Am Donnerstagmittag kam es in dem Mehrfamilienhaus in der Forbacher Passage zu einem Brand in der Küche einer Wohnung. Nachdem eine Mieterin den Brandort in einer Wohnung im 1. OG lokalisiert hatte, wurde sie vom 67-jährigen Wohnungsinhaber der entsprechenden Wohnung wieder weggeschickt, als sie diesen auf den Brand habe aufmerksam machen wollen. Selbst nachdem die eingetroffenen Einsatzkräfte den Mann zum Verlassen seiner Wohnung aufgefordert hatten, kam er der Aufforderung nur widerwillig nach. Brandursache war angebranntes Essen auf der Herdplatte. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr entlüftet worden war kam der Wohnungsinhaber mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Caritas-Klinikum nach Saarbrücken. Ein Sachschaden war nicht entstanden.

