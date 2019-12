Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener fährt in geparkten PKW.

Riegelsberg (ots)

Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs kam es am Donnerstag gegen 21:00 Uhr in der Saarbrücker Straße. Ein 36-jähriger Fahrer eines weißen VW-Polo fuhr auf einen geparkten Toyota, der vor dem Anwesen Nr. 152 zum Parken abgestellt war. Als Unfallursache gab der 36-Jährige an, durch einen Blick auf sein Handy abgelenkt gewesen zu sein. Der wahre Grund lag jedoch vielmehr in seiner alkoholischen Beeinflussung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell