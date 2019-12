Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Schule

Heusweiler (ots)

Von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in die "Alte Schule" in der Schulstraße 7. Ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster wurde von einem unbekannten Täter aufgehebelt und im Anschluss die Räumlichkeiten der Schule durchsucht. Zu dem Diebesgut konnten bislang noch keine Angaben gemacht werden. Der Einbruch dürfte im Zusammenhang mit den Einbruchsdiebstählen in der "Friedrich-Joachim-Stengel-Schule" und der "Evangelichen Kirchengemeinde" in Heusweiler stehen, die in der gleichen Nacht aufgebrochen worden sind.

