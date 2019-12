Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht, abgefahrener Außenspiegel

Püttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Espenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem im Bereich der Einmündung zur Straße "Am Axknöpfchen" abgestellten weißen Peugeot 108 wurde der Außenspiegel im Bereich der Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

