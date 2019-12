Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Friedrich-Joachim-Stengel-Schule in Heusweiler

Heusweiler (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag (02.12.2019, 16:00 Uhr - 03.12.2019, 06:00 Uhr) brechen unbekannte Täter in die Friedrich-Joachim-Stengel-Schule in Heusweiler, Goethestraße ein. Die Täter überwinden einen 2 Meter hohen Metallzaun und verschaffen sich an der Gebäuderückseite über ein aufgehebeltes Fenster im Kellergeschoss Zugang zum Speisesaal. Im Innern hebeln sie weitere Türen zu den unterschiedlichsten Räumen auf und durchwühlen diese. Im Büro der Direktorin brechen sie einen Tresor sowie ein darin befindliches Fach auf und entwenden einen kleinen dreistelligen Betrag. Das Tatobjekt wird nach dem Einbruch über das Treppenhaus und die Eingangstür zum Hinterhof verlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

