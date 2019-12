Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in die Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde Heusweiler

Heusweiler (ots)

Von vergangenen Montag auf Dienstag (02.12.19, 12:00 Uhr - 03.12.2019, 06:50 Uhr) bricht ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in die Ev. Kirchengemeine in Heusweiler, Saarbrücker Straße ein. Der oder die Täter drückten ein zweiflügeliges Sprossenfenster auf und gelangten so in die Bibliothek des Gebäudes. Im angrenzenden Sekretariat finden sie einen Schlüssel vor, mit dem sie Zugang zu weiteren Räumlichkeiten haben. In sämtlich betretenen Räumen öffnen die Täter Schränke und Schubladen und durchwühlen diese. Nach der Tat wird das Gebäude über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes verlassen. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden steht noch nicht abschließend fest.

