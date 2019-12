Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: 8-jähriges Kind in Püttlingen angefahren

Püttlingen (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (03.12.2019), gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in Püttlingen, Völklinger Straße ein Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriger Junge angefahren wurde. Der Unfall geschah als ein 42-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Völklinger Straße in Richtung Ortskern befuhr. Der Junge lief unvermittelt zwischen parkenden Autos auf die Straße und wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Im Anschluss steht das Kind selbstständig auf und rennt zum nahegelegenen Elternhaus. Dort wird es von den Eltern erstversorgt und danach in der Winterbergklinik stationär aufgenommen. Der Junge erlitt durch die Kollision Prellungen im Gesicht sowie Schürfwunden an Armen und Beinen.

