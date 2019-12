Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in den Tambour-Verein Blau-Weiß Köllerbach

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitag (29.11.2019, 17:00 Uhr) bis Dienstag (03.12.2019, 19:10 Uhr) in die Räumlichkeiten des Tambour Vereines Köllerbach in Püttlingen-Köllerbach, Weinbergstraße, ein. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes (ehemalige Albert-Schweitzer-Schule) Zutritt zu der Räumlichkeit (Proberaum). Im Innern brach er eine Holztür zu einem Schankraum auf und durchwühlte die gesamte Örtlichkeit. Nach der Tat verließ er das Gebäude durch das "Einstiegsfenster" Bei der Tat wurde ein kleiner zweistelliger Betrag entwendet.

