Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Völklingen (ots)

Völklingen. Am Sonntagvormittag wurde ein blauer Mercedes-Benz, Typ SLK, in der Poststraße beschädigt. Ein Unbekannter riss einen Scheibenwischer des Mercedes ab und zerkratzte die linke Fahrzeugseite. Der linke Außenspiegel des Pkw's wurde ebenfalls beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

