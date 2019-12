Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Riegelsberg. Am Samstagabend, gegen 20:15 Uhr, stieß der Fahrer eines schwarzen Peugeot's beim rückwärtigen Rangieren aus einer Parklücke in der Saarbrücker Straße gegen einen weißen VW Polo. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 oder beim Polizeirevier Köllertal unter der 06806/910-0 zu melden

