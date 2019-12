Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung an Pkw

Riegelsberg (ots)

In der Nacht vom 29.11.2019 auf den 30.11.2019 wurden in der Straße "Auf Wippelt" in Riegelsberg zwei Pkw durch bislang unbekannten Täter zerkratzt. Ein gleichgelagerter Sachverhalt ereignete sich in ebendieser Straße bereits in der Nacht vom 20.11.2019 auf den 21.11.2019. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

