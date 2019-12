Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Völklingen (ots)

Am Samstag, dem 30.11.2019, kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hallerstraße zu Völklingen-Wehrden mit einem geparkten Pkw. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

