Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Heusweiler-Eiweiler (ots)

Am Freitag, dem 29.11.2019, ereignete sich in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr in der Großwaldstraße in Heusweiler-Eiweiler ein Verkehrsunfall, in Folge dessen der Außenspiegel eines dort geparkten Pkw beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Peugeot 208 handeln muss. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

