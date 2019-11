Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Öffentlichkeitswirksame Festnahme eines mit Haftbefehl gesuchten Mannes

Völklingen (ots)

Am 29.11.2019, gegen 10:00 Uhr, konnte nach umfangreichen Ermittlungen ein seit längerer Zeit gesuchter Straftäter, der seine Haftstrafe nicht antrat, von der Polizei in der Poststraße öffentlichkeitswirksam festgenommen werden. Kurz nachdem dem 38-jährigen Mann die Handschellen angelegt wurden gelang es ihm sich, beim Überqueren der Straße, loszureißen und fußläufig in Richtung Rathausstraße zu flüchten. Nach sofortiger Verfolgung konnte der Flüchtende nach ca. 300 Metern im Eingangsbereich zum Globus Markt wieder ergriffen werden. Im Anschluss wurde der Mann der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler zugeführt, wo er seine 235-tägige Haftstrafe absitzen muss.

