Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl

Völklingen (ots)

Am 28.11.2019, gegen 13:25 Uhr, schob ein 21-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus St. Ingbert in einem LIDL-Markt in Völklingen einen verpackten LED Smart-TV an einem nicht besetzten Kassenbereich vorbei, ohne für den Fernseher zu zahlen. Nach Passieren der Kasse wurde er vom Personal angesprochen und ins Mitarbeiterbüro gebracht. Hier konnte in den Taschen des Täters noch weiteres Diebesgut (4 Dosen Red Bull, Bluetooth Mini-Lautsprecher) aufgefunden werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300 Euro.

