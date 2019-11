Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Illegale Müllentsorgung in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Unbekannte haben in Riegelsberg, im Waldgebiet neben der Landstraße 128 zum wiederholten Male illegal Müll entsorgt.

Im Tatzeitraum von Mittwoch (27.11.2019, 18:00 Uhr) bis Donnerstag (28.11.2019, 12:45 Uhr) legten bislang nicht bekannte Personen ca. 60 Altreifen im Waldgebiet neben der L 128 (von Riegelsberg nach Holz fahrend linksseitig Richtung Lampennester Hütte) ab. Täterhinweise liegen nicht vor.

In der Vergangenheit kam es immer wieder in diesem Waldgebiet zu unterschiedlichsten illegalen Müllentsorgungen (Altreifen, Sperrmüll, Bauschutt etc.).

