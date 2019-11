Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Täterkontakt bei einem Einbruchsdiebstahl in Riegelsberg

Riegelsberg (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen (27.11.2019), gegen 10:53 Uhr, ereignete sich in Riegelsberg, Holzer Straße, ein Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem es zwischen Hauseigentümer und den Tätern zu einem Sichtkontakt kam. Der Geschädigte, der schlief, wurde durch ein lautes Geräusch geweckt und begab sich ins Wohnzimmer. Dort erblickte er drei ihm unbekannte männliche Personen, die sofort, als sie ihn sahen, über ein geöffnetes Fenster flüchteten. Die nach den Fahndungsmaßnahmen eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass die Täter an der rechten Seite des frei zugänglichen Anwesens ein Kunststofffenster aufhebelten. Durch dieses aufgebrochene Fenster gelangten sie ins Wohnzimmer des Anwesens. Beim Einstieg fielen Gegenstände zu Boden. Die hierdurch verursachten Geräusche weckten den Hausbesitzer. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um drei junge Männer im Alter von 20-25 Jahren mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Eine Person war nach Angaben des Zeugen ca. 175-180cm groß, ca. 20 Jahre alt und mit einer braunen Jacke mit hellem Pelzkragen bekleidet gewesen sein. Die beiden anderen jungen Männer konnten nicht beschrieben werden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter

