Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht nach Parkrempler in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am gestrigen Dienstag (26.11.2019), in der Zeit zwischen 14:05 Uhr und 14:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen auf dem Senftenberger Platz in Püttlingen zum Parken abgestellten schwarzen Ford Focus. Durch die Kollision wurde der Ford Focus hinten rechts beschädigt (Streifschaden). Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,-- bis 1.000,-- Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

