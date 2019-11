Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Graffiti beim LIDL Heusweiler

Heusweiler (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag (23.11.2019, 20:30 Uhr) bis Montag (25.11.2019, 05:00 Uhr) mehrere großflächige Graffitis in schwarzer Farbe an der Gebäuderückseite der LIDL Filiale Heusweiler sowie auf einer dort angebrachten Leuchtreklame aufgesprüht. Die besprühte Fläche ist ca. 20m lang und bis ca. 2,50m hoch. Die Graffitis bestehen aus mehreren Zahlenreihen, Buchstaben und "Figuren" sowie der bekannten Abkürzung "ACAB". Der Schaden beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell