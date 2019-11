Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht auf Parkplatz Klinik Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am vergangenen Montag (25.11.2019), in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 14:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Ein-/Ausparken einen silberfarbenen Pkw VW Golf. Der Unfall ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Klinik Püttlingen. Am Pkw VW Golf entstand durch die Kollision ein Streifschaden vorne rechts in Höhe von ca. 1.000,-- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell