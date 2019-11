Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchte Brandstiftung am Jobcenter

Völklingen (ots)

Allem Anschein nach mit den Leistungen unzufrieden, versuchte ein Unbekannter am Wochenende den Briefkasten des Jobcenters in der Poststraße 11 in Brand zu setzen. Dies schlug jedoch fehl. Dennoch wurden Briefe und das Innere des Briefkastens beschädigt. Es entstand Sachschaden.

