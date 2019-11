Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unfallflucht auf dem REWE Parkplatz Heusweiler

Heusweiler (ots)

Auf dem REWE Parkplatz in Heusweiler beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich im Rahmen eines Ausparkvorganges einen silberfarbenen Pkw Hyundai Tucson. Am geschädigten Fahrzeug entstand hierdurch über dem hinteren linken Radkasten ein Streifschaden von ca. 1.000,-- Euro. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstag vergangener Woche (20.11.2019) gegen 08:00 Uhr.

