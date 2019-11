Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand einer unbewohnten Hütte

Püttlingen (ots)

Heute Morgen, gegen 01:40 Uhr, kam es im Bereich der L 136/Dickenberg zu einem Brandgeschehen. Nachdem Anwohner durch Brandgeräusche geweckt hiesige Dienststelle informiert hatten, bestätigte sich der mitgeteilte Sachverhalt. Eine im Waldgelände befindliche unbewohnte Holzhütte in der Größe von ca. 8 Meter x 4 Meter stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Das Feuer konnte nach ca. 2 Stunden durch die Feuerwehr gelöscht werden, die mit 44 Mann vor Ort war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen. Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell