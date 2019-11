Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verdacht des Kraftfahrzeugs-Rennens am Samstag, den 23.11.2019 in Völklingen-City

Völklingen-City (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019 gegen 22:10h wurde ein illegales Kraftfahrzeugrennen, unter Beteiligung von drei Fahrzeugen, in Völklingen in der Bismarckstraße gemeldet. Es soll sich u.a. um einen silbernen BMW, einen schwarzen VW und einen roten Pkw gehandelt haben, welche in Richtung Bous fuhren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 0049(0)6898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

