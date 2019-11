Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand eines Einfamilienhaus am Samstag, den 23.11.2019 in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Am Samstag, den 23.11.2019 gegen 05:04h kam es zu einem Brand im ersten Obergeschoss in einem Einfamilienhaus in der Kreuzbergstraße in Püttlingen. Der 63 jährige Bewohner wurde aufgrund der Rauchentwicklung, im Bereich des Ofens, geweckt und mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht. Die Anwohner des angebauten Nachbaranwesens wurden, als Vorsichtsmaßnahme, evakuiert. Die Kreuzbergstraße musste bis zur Beendigung der Löscharbeiten gegen 06:15h vollständig gesperrt werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Aktuell wird von fahrlässigem Handeln ausgegangen, weil die Couch zu nahe am Ofen stand und aufgrund der Hitze Feuer fing. Das Anwesen ist derzeit nicht mehr bewohnbar und es entstand erheblicher Sachschaden, der nicht genau beziffert werden kann.

