Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Raubüberfall am Freitag, den 22.11.2019 gegen 22:24h in der Ludweilerstraße in VK-Geislautern

Völklingen-Geislautern (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019 gegen 22:24h betrat ein bislang unbekannter Täter ein Wettbüro in der Ludweilerstraße in Geislautern und erbeutete unter Vorhalt einer Schusswaffe einen vierstelligen Betrag. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, ca. 1,70m groß, trug eine blaue Jeans, einen dunklen Kapuzenpullover, ein dunkles Basecap, einen dunkeln Schal übers Gesicht gezogen, braune Schuhe und führte eine Nylontüte mit sich. Wer Hinweise liefern kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter 0049(0)6898/2020 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell