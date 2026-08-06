POL-SBR-BURB: Rücknahme Auftrag 5977110- Öffentlichkeitsfahndung Stefan Kiefer

Saarbrücken-Burbach (ots) - Am Mittwoch, den 05.08.2026, kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fenner Straße in Saarbrücken-Burbach. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch ein Einsatzkommando der Polizei aufgesucht. Die zeitgleich eintreffenden Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die Bewohner der betroffenen Wohnung, sowie auch alle anderen zum ...

mehr