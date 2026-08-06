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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Rücknahme Auftrag 5977110- Öffentlichkeitsfahndung Stefan Kiefer

Saarbrücken (ots)

Die um 20:10 Uhr ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahdnung nach dem Stefan Kiefer, kann zurückgenommen werden. Herr Kiefer konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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