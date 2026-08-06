Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 47-jähriger aus Saarbrücken vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Saarbrücken (ots)

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem 47-jährigen Stephan Kiefer aus Saarbrücken. Der Mann wird seit heute, 06.August 2026 vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Herr Kiefer zuletzt in Saarbrücken Burbach gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, von schmaler Statur und trägt kurze braun-graue Haare.

Bekleidet ist der Vermisste mit einer kurzen schwarzen Hose, einem blauen T-Shirt (siehe Lichtbild), blauen Socken und blauen Turnschuhen.

Die Ermittler können nicht ausschließen, dass sich Herr Kiefer in einer hilflosen Lage befindet. Aus diesem Grund wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, um möglichst schnell Hinweise auf seinen Aufenthaltsort zu erhalten.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem möglichen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter 0681/9715-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Jede Beobachtung kann für die Suche von Bedeutung sein.

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