Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Küchenbrand in Saarbrücken-Burbach

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Mittwoch, den 05.08.2026, kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fenner Straße in Saarbrücken-Burbach. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch ein Einsatzkommando der Polizei aufgesucht. Die zeitgleich eintreffenden Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Die Bewohner der betroffenen Wohnung, sowie auch alle anderen zum Brandzeitpunkt anwesenden Bewohner des Anwesens konnten dieses selbstständig verlassen. Eine Bewohnerin der Wohnung, in welcher der Brand im Bereich der Küche ausgebrochen war, erlitt leichte Verletzungen, die jedoch keiner unmittelbaren medizinischen Versorgung einem Krankenhaus bedurften. Sonst wurden keine weiteren Personen verletzt. Durch das Brandgeschehen entstanden erhebliche Schäden in der betroffenen Wohnung, diese ist nicht weiter bewohnbar. Den Bewohnern wurde eine Ausweichunterkunft zur Verfügung gestellt. Alle weiteren Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ebenso können über die Höhe der entstandenen Schäden bislang keine Angaben gemacht werden. Während des Einsatzes war die Fenner Straße im Bereich der Einsatzstelle für ca. 1,5 Stunden gesperrt. Im Einsatz befanden sich 22 Feuerwehrkräfte der BF Saarbrücken, ein Einsatzkommando der Polizei Burbach, zwei RTW und ein Notarzt.

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