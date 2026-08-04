POL-SBR-BURB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Vermissten vom 03.08.2026

Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am 24.07.2026 kam es gegen 11:32 Uhr zu einem Brand in einem Restaurant im Bereich der Breite Straße in Saarbrücken-Malstatt. Die Örtlichkeit wurde umgehend nach Mitteilungseingang über offenen Flammenschlag in den Räumlichkeiten des Restaurants durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgesucht. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung sowie den ...

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