Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: 15 Jähriges Mädchen aus Saarbrücken wird vermisst.
Saarbrücken (ots)
Die 15 Jährige Klaudia O. wird seit dem 02.08.2026 gegen 20 Uhr vermisst. Zuletzt wurde sie am 02.08.2026 gegen 12:00 Uhr in Saarbrücken Rußhütte gesehen. Gegensätzlich zu ihrem vorhandenen Foto hat Klaudia O. die Haare mittlerweile rot gefärbt und trägt einen Pony. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Bei Kontakt soll sofort die Polizei verständigt werden.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell