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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf zu Raser in Malstatt

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.07.26, auf Samstag, 25.07.26, wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Saarbrücken-Burbach gegen 00:25 Uhr in der Lebacher Straße auf einen dunklen Audi aufmerksam, welcher mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit die Lebacher Straße in Fahrtrichtung BAB 1 geführt wurde und hierbei andere Verkehrsteilnehmer kurz vor dem Pariser Platz über die Bahntrasse überholte. Beim Versuch den Fahrer des Audi anzuhalten und zu kontrollieren, flüchtete dieser mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße "Im Knappenroth" in das dortige Wohngebiet, wo er in der Folge nicht mehr festgestellt werden konnte. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer oder Passanten, welche Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer geben können oder durch diesen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0681/97150 bei der Polizei Saarbrücken-Burbach zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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