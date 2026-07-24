PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Restaurant in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 24.07.2026 kam es gegen 11:32 Uhr zu einem Brand in einem Restaurant im Bereich der Breite Straße in Saarbrücken-Malstatt. Die Örtlichkeit wurde umgehend nach Mitteilungseingang über offenen Flammenschlag in den Räumlichkeiten des Restaurants durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgesucht. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung sowie den Rettungsmaßnahmen, während die Polizeikräfte den Einsatzraum absperrten und Verkehrsmaßnahmen einleiteten. Durch die Feuerwehrkräfte konnte eine weibliche Bewohnerin aus einer über dem Restaurant gelegenen Wohnungen gerettet werden. Sie erlitt leichte Verletzungen durch die Rauchentwicklung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Sonst befanden sich keine weiteren Personen in ihren Wohnungen. Die Angestellten des Restaurants konnte alle selbstständig die Räumlichkeiten verlassen. Über die Brandursache kann bislang keine Angabe gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ebenso können über die Höhe der entstandenen Schäden bislang keine Angaben gemacht werden. Während des Einsatzes musste die Breite Straße im Einmündungsbereich Brückenstraße für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Danach konnte der Verkehr zunächst einspurig in Fahrtrichtung Saarbrücken fließen, bevor die Löschmaßnahmen nach ca. zwei Stunden abgeschlossen waren und der Verkehr wieder vollständig frei gegeben werden konnte. Insgesamt befanden sich vier Einsatzteams der Polizei, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, drei Rettungswägen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
Marx, PHK
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 06:25

    POL-SBR-BURB: Zwei Fahrzeuge kollidieren mit Brückenpfeiler

    Saarbrücken-Malstatt (ots) - Am 20.07.2026 ereignete sich am späten Abend ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der St. Johanner Straße in Saarbrücken-Malstatt. Hierbei befuhr ein 42-jähriger Saarbrücker mit seiner Mittelklasselimousine die St. Johanner Straße in Fahrtrichtung Trierer Straße und beabsichtigte in Höhe einer Tankstelle das vor ihm fahrende Fahrzeug, ein Mittelklasse-SUV, geführt von einem ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 00:23

    POL-SBR-BURB: Durchfahrt Seebohmstraße in SB-Burbach gesperrt

    Saarbrücken (ots) - Im Verlaufe des gestrigen Abends kam es im Bereich der unteren Seebohmstraße in Burbach zu Absackungen des Straßenbelags, so dass die Zufahrt im Bereich der Von-der-Heydt-Straße gesperrt werden musste. Untersuchungenforschung / Instandsetzung soll am heutigen Tage beginnen. Für Verkehrsteilnehmer, die die Hubert-Müller-Straße, Langfuhrstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren