Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Restaurant in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 24.07.2026 kam es gegen 11:32 Uhr zu einem Brand in einem Restaurant im Bereich der Breite Straße in Saarbrücken-Malstatt. Die Örtlichkeit wurde umgehend nach Mitteilungseingang über offenen Flammenschlag in den Räumlichkeiten des Restaurants durch mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr aufgesucht. Die Feuerwehrkräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung sowie den Rettungsmaßnahmen, während die Polizeikräfte den Einsatzraum absperrten und Verkehrsmaßnahmen einleiteten. Durch die Feuerwehrkräfte konnte eine weibliche Bewohnerin aus einer über dem Restaurant gelegenen Wohnungen gerettet werden. Sie erlitt leichte Verletzungen durch die Rauchentwicklung und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Saarbrücker Krankenhaus verbracht. Sonst befanden sich keine weiteren Personen in ihren Wohnungen. Die Angestellten des Restaurants konnte alle selbstständig die Räumlichkeiten verlassen. Über die Brandursache kann bislang keine Angabe gemacht werden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ebenso können über die Höhe der entstandenen Schäden bislang keine Angaben gemacht werden. Während des Einsatzes musste die Breite Straße im Einmündungsbereich Brückenstraße für ca. eine Stunde vollgesperrt werden. Danach konnte der Verkehr zunächst einspurig in Fahrtrichtung Saarbrücken fließen, bevor die Löschmaßnahmen nach ca. zwei Stunden abgeschlossen waren und der Verkehr wieder vollständig frei gegeben werden konnte. Insgesamt befanden sich vier Einsatzteams der Polizei, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, drei Rettungswägen, ein Notarzt und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort.

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