Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Raub zum Nachteil eines 71-Jährigen in Burbach

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Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 21.05.2025 kam es mittags zu einem Raub zum Nachteil eines 71-jährigen Deutschen in Burbach wobei diesem Bargeld geraubt wurde und er zu Fall kam. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben?

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