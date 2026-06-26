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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Raub zum Nachteil eines 71-Jährigen in Burbach

POL-SBR-BURB: Raub zum Nachteil eines 71-Jährigen in Burbach
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Saarbrücken-Burbach (ots)

Am 21.05.2025 kam es mittags zu einem Raub zum Nachteil eines 71-jährigen Deutschen in Burbach wobei diesem Bargeld geraubt wurde und er zu Fall kam. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach um Hilfe aus der Bevölkerung. Wer kennt diese Person oder kann Hinweise zu deren Aufenthalt geben?

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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