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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in 66115 Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Am 18.06.2026 kam es gegen 15:40 Uhr in der Luisenthaler Straße Fahrtrichtung Völklingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig umgeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarbrücken-Burbach (0681 / 9715-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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