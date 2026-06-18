Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer in 66115 Saarbrücken
Saarbrücken (ots)
Am 18.06.2026 kam es gegen 15:40 Uhr in der Luisenthaler Straße Fahrtrichtung Völklingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw. Der Motorradfahrer kam schwerverletzt in ein Saarbrücker Krankenhaus, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig umgeleitet.
Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarbrücken-Burbach (0681 / 9715-0) in Verbindung zu setzen.
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