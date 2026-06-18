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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 19:23 Uhr, kam es in der Bergstraße (B 51), in Höhe der katholischen Kirche St. Eligius, in 66115 Saarbrücken-Burbach, zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines E-Scooters (Elektrokleinstfahrzeugs), besetzt mit zwei weiblichen Personen. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurden beide Personen schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Saarbrücken-Burbach (0681 / 9715-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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