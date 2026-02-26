PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in DM-Filiale
Wer kennt die beiden unbekannten Täter?

Saarbrücken (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer DM-Filiale in Saarbrücken-Burbach fahndet der Kriminalermittlungsdienst der PI Saarbrücken-Burbach nach zwei bislang unbekannten Tätern. Die Tat ereignete sich am Nachmittag des 06.10.2025.

Die Beschuldigten entwendeten gemeinschaftlich im Verkaufsraum mehrere Parfümflaschen. Als der Ladendetektiv die beiden Täter außerhalb des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, zog einer der beiden Täter ein Messer und hielt es bedrohlich in Richtung des Ladendetektivs. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut von der Örtlichkeit.

Personenbeschreibungen der beiden bislang unbekannten Täter:

Person 1:

   - schwarzer Vollbart, dunkle Haare, bekleidet mit schwarze Mütze 
     mit Aufdruck, ärmellose Weste, gelber Pullover, schwarze 
     Jogginghose mit weißen Streifen, ca. 1,75 m groß
   - Person 2:
   - schwarze Haare, Dreitagebart, dunkle Jacke

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

