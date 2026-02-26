Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischem Diebstahl in DM-Filiale

Wer kennt die beiden unbekannten Täter?

Saarbrücken (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in einer DM-Filiale in Saarbrücken-Burbach fahndet der Kriminalermittlungsdienst der PI Saarbrücken-Burbach nach zwei bislang unbekannten Tätern. Die Tat ereignete sich am Nachmittag des 06.10.2025.

Die Beschuldigten entwendeten gemeinschaftlich im Verkaufsraum mehrere Parfümflaschen. Als der Ladendetektiv die beiden Täter außerhalb des Geschäftes auf den Diebstahl ansprach, zog einer der beiden Täter ein Messer und hielt es bedrohlich in Richtung des Ladendetektivs. Die Täter flüchteten im Anschluss mit dem Diebesgut von der Örtlichkeit.

Personenbeschreibungen der beiden bislang unbekannten Täter:

Person 1:

- schwarzer Vollbart, dunkle Haare, bekleidet mit schwarze Mütze mit Aufdruck, ärmellose Weste, gelber Pullover, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, ca. 1,75 m groß

- Person 2: - schwarze Haare, Dreitagebart, dunkle Jacke

