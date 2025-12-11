PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Suche nach vermisster Jugendlicher

POL-SBR-BURB: Suche nach vermisster Jugendlicher
Burbach (ots)

Seit gestern, Mittwoch, dem 10.12.2025, 13:30 Uhr wird die 15-jährige Anna-Lena B. aus Burbach vermisst. Sie wird wie folgt beschrieben: 1,60 m groß, schwarze schulterlange Haare, Mittelscheitel, schlank, schwarz bekleidet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

