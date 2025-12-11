POL-SBR-BURB: Suche nach vermisster Jugendlicher

Saarbrücken-Burbach (ots) - Von Zuhause abgängig ist der 14-jähriger Vermisste, seit dem 16.11.2025, ca. 21:30 Uhr. F. hat die Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und könnte sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Koblenz, Saarbrücken oder Saarlouis aufhalten. Zur Personenbeschreibung: F. hat eine schlanke Statur, ca. 175 cm groß und hat braune kurze Haare. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke, eine graue ...

