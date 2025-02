Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Nach Körperverletzung in Saarbrücken

Polizei fahndet mit Lichtbild nach einem Tatverdächtigen

Saarbrücken (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter bereits im September 2023 einen 30-jährigen Mann auf einem Parkplatz mit Pfefferspray angriff, fahndet die Polizei nach dem Unbekannten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sprühte der bislang unbekannte Tatverdächtige am Freitag, den 29.09.2023, auf dem Parkplatz der Netto-Filiale in der Margarethenstraße in Saarbrücken unvermittelt Pfefferspray in das Gesicht des Mannes, sodass dieser starke Schmerzen und Reizungen im Bereich der Augen erlitt.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 18-20 Jahre alt - Kinnbart - gelockte Haare - schwarzer Pullover - blaue Jeans - schwarze Schuhe

Personen, welche die auf dem Lichtbild abgebildete Person erkennen oder mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/97150 an den Kriminalermittlungsdienst in Saarbrücken-Burbach oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell