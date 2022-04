Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Klarenthal

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag (24.04.2022) ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken-Klarenthal gemeldet worden. Das Haus in der Straße "Aschbachring" ist sofort von Kräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei angefahren worden. Einige Bewohner des Hauses konnten sich eigenständig ins Freie retten, andere wiederum mussten in ihren Wohnungen ausharren, bis die Feuerwehr den im Keller entstandenen Brand gelöscht und das Gebäude gelüftet hatte. Kein Bewohner ist nach aktuellem Stand schwer verletzt worden, dennoch musste eine Person in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand von Ermittlungen der Polizei.

