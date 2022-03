Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Fußgängern (2 Kinder)

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Freitag, den 11.03.2022, kam es gegen 13:25 Uhr zu einem folgenschweren Unfall im Einmündungsbereich Jakobstraße/Völklinger Straße. Ein 41jähriger Fahrzeugführer befährt die Jakobstraße aus Richtung Pfaffenkopfstraße kommend und biegt nach rechts in die Völklinger Straße ein. Hierbei übersieht er eine von links querende 31jährige Fußgängerin mit ihren beiden Kindern (3 und 1 Jahr alt). Es kommt zu Kollision zwischen dem Pkw und den Personen, wobei der mitgeführte Kinderwagen unter dem Fahrzeug eingeklemmt wird. Glücklicherweise ist der Kinderwagen zu diesem Zeitpunkt leer. Durch den Anprall erleidet die Mutter eine leichte Schürfwunde (Ellenbogen), das dreijährige Kind vermutlich eine Fraktur am Ellenbogen und bei dem einjährige Kind besteht der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma (keine Lebensgefahr). Die beiden Kinder werden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell