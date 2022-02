Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Diebstahl von 28 Katalysatoren

Saarbrücken-Malstatt (ots)

In der Nacht vom 08.02. auf den 09.02.2022 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl zu Nachteilen einer Autoverwertung an der Schleifmühle. Der oder die Täter verschafften sich über das Dach einer Lagerhalle Zugang in dieselbe und entwendeten 28 dort gelagerte Katalysatoren. Zu der Schadenshöhe liegen bislang keine genaueren Erkenntnisse vor. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach unter der 0681/97150 in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell