Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Polizei löst Grillparty auf

Saarbrücken-Burbach (ots)

Am Sonntag, den 06.02.2022 wurde die Polizei gegen 17:45 Uhr in die Jakobstraße in Saarbrücken-Burbach gerufen, da dort mehrere Personen im Haus bzw. unter einem Dach grillen würden und bereits alles verraucht sei. Beim Eintreffen der Beamte konnte der o.g. Sachverhalt im groben als zutreffend festgestellt werden, allerdings ging von dem Feuer keine Gefahr aus. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Familienfeier mit 17 Personen, welche teilweise aus dem gesamten Bundesgebiet angereist waren. Mehrere Personen waren nicht geimpft. Durch die eingesetzten Beamte wurde daraufhin die Party beendet, die nicht im Anwesen gemeldeten Personen der Wohnung verwiesen und entsprechende Anzeigen hinsichtlich der Verstöße gegen die VO-CP eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell