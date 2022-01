Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Alkoholisiert und mit Drogen im Gepäck auf den Saarbahngleisen gestrandet

Saarbrücken-Malstatt (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntag, 23.01.2022, meldete sich ein 24jähriger Mann aus Quierschied über Notruf und bat um Hilfe, weil er mit seinem Auto in SB-Malstatt, auf Höhe der Pfarrer-Bungarten-Straße, im Gleisbett der Saarbahn steckengeblieben war. Wie er dorthin gelangt ist, konnte er nicht erklären. Vermutlich war er zuvor falsch abgebogen und auf den Gleisen weitergefahren. Die Bergung des Pkw erforderte einen größeren Material- und Zeitaufwand. Schon zu Beginn dieser Maßnahmen war sofort aufgefallen, dass der Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert war. Dazu kam dann auch noch ein deutlicher Geruch von Marihuana aus dem Pkw, woraufhin eine größere Menge des Betäubungsmittels sowie auffällig viel Bargeld, typische Verpackungs- und Verwiegeutensilien im Fahrzeuginneren aufgefunden wurden. Dies ließ den Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln aufkommen, was der Fahrzeugführer auch einräumte. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung konnten dann weitere Drogen sowie eine Aufzuchtanlage für Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch die Kosten der Bergung wird er tragen müssen.

