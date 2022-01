Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung im Deutschmühlental gesucht

Saarbrücken (ots)

Am frühen Morgen des 03. Januar 2022 kam es gegen 03:55 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Polizeifahrzeug und einem flüchtigen dunkelblauen Peugeot 207 mit französischen Kennzeichen. Der flüchtige PKW sollte im Bereich Malstatter Brücke in Saarbrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, als der Fahrer plötzlich Gas gab und über die Gersweilerstraße in Richtung Deutschmühlental flüchtete. Nach Missachtung eines Rotlichtes an der dortigen Ampel wurde der Peugeot mit stark überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über das Deutschmühlental in Richtung Grenzübergang "Alte Goldene Bremm" geführt. Hierbei kam es teilweise zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach bittet daher Zeugen sowie gefährdete Fahrzeugführer, sich telefonisch unter 0681/97150 bei der Polizei zu melden.

