Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Fahrzeugführer

Saarbrücken-Burbach (ots)

In der vergangenen Nacht zum Sonntag, den 19.12.2021, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Saarbrücken-Burbach. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 26jähriger Mann mit seinem Pkw die Straße Matzenberg in Richtung B51. Im Bereich des Übergangs zur Georg-Heckel-Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in der dortigen Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich vermutlich mehrfach auf der neben der Fahrbahn verlaufenden Wiesenfläche, wobei der wohl nicht angeschnallte Fahrer aus dem Auto geschleudert wurde. Er erlitt dabei massive multiple Verletzungen und musste umgehend in einem Krankenhaus notoperiert werden. Sein 24jähriger Beifahrer war zum Unfallzeitpunkt angeschnallt, ist aber dennoch verletzt und in ein Krankenhaus verbracht worden. Die weiteren Ermittlungen und ein staatsanwaltlich angeordnetes Gutachten müssen nun den genauen Unfallhergang ergeben.

