Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 55-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Saarbrücken (ots)

Eine 55-jährige Frau aus Saarbrücken wurde am Nachmittag des 14.12.2021 bei einem Verkehrsunfall in der Lebacher Straße schwer verletzt. Sie überquerte an einer Fußgängerfurt als Fußgängerin die Fahrbahn und wurde hierbei von einem anfahrenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Hierdurch erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Saarbrücker Klinik eingeliefert. Zwecks Klärung der genauen Unfallursache wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.

