Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Zeugenanfrage nach Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Saarbrücken-Gersweiler und Klarenthal (ots)

Am Samstag, den 13.11.2021, im Tatzeitraum zwischen 02:30 Uhr und 08:00 Uhr, kam es in Saarbrücken-Gersweiler, in der Ostschachtstraße und Saarbrücken-Klarenthal, in der Straße Am Schweizersberg, zu Sachbeschädigungshandlungen an mehreren Pkw. Hierbei wurden durch einen oder mehrere unbekannte/n Täter/in die Reifen der dort geparkten Pkw zerstochen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach. Tel.: 0681/9715-0

