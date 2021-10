Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Auffinden zweier Zwergziegen in Saarbrücken-Klarenthal

PI Saarbrücken-Burbach (ots)

Im Rahmen des Streifendienstes wurden Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach am frühen Dienstagmorgen in der Fenner Straße in 66127 Saarbrücken-Klarenthal auf zwei freilaufende Zwergziegen aufmerksam. Die beiden Ziegen standen mittig auf der Fahrbahn und mussten fußläufig durch die Beamte eingefangen werden. Durch die Aufmerksamkeit und das beherzte Einschreiten der Beamten konnten die Tier in Obhut genommen werden.

Der rechtmäßige Eigentümer konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden.

Bei sachdienlichen Hinweisen bzw. Erkenntnissen zu dem Eigentümer setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681/97150) oder jeder anderen Polizeidienststelle in ihrer Nähe in Verbindung.

