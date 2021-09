Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand zweier Fahrzeuge

Saarbrücken-Klarenthal (ots)

Am 19.09.2021 kam es um 23:53 Uhr auf einem Firmengelände in der Kreisstraße, in 66127 Saarbrücken-Klarenthal, zu einem Brandgeschehen, bei welchem zwei Fahrzeuge im Gesamtwert ca.von 90000EUR beschädigt wurden. Durch Zeugen konnten mehrere Personen beobachtet werden, die zunächst fußläufig und später mit einem Fahrzeug, die Örtlichkeit verlassen haben.

Bei sachdienliche Hinweise setzen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach (0681/97150) oder jeder anderen Polizeidienststelle in ihrer Nähe in Verbindung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell